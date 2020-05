Esporte Após observar, Goiás contrata jogadores para base Como já ocorre há alguns anos, time esmeraldino fica de olho em atletas durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2020, foram nove contratações

O Goiás contratou nove jogadores para as categorias de base do clube. Os atletas acertaram com o time esmeraldino após terem sido observados durante a disputa da Copinha, no início do ano. Todos estão em suas respectivas residências, por causa da impossibilidade de utilização da casa do atleta no CT alviverde. As contratações foram realizadas antes da parali...