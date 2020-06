Esporte Após novos exames, dois jogadores do Vila Nova dão positivo nos testes rápidos Luizão, Octávio, Rui, Lucas Jacaré, Anderson e Caíque se apresentaram nesta segunda (22). Dois tiveram resultados positivos, mas não tiveram nomes revelados

O Vila Nova informou que dois jogadores, dos seis que se reapresentaram nesta segunda-feira (22), tiveram resultado positivo nos testes rápidos que o clube faz no elenco e em funcionários. Os nomes dos atletas não foram divulgados. Luizão, Octávio, Rui, Lucas Jacaré, Anderson e Caíque se juntaram ao elenco colorado, todos são da base e treinam no time principal do Tigre. Segundo o Vila...