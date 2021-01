Esporte Após novo caso, técnico vê Atlético-GO 'cada vez mais rígido' com protocolos de Covid-19 Dragão enfrenta o Vasco, nesta quinta-feira (7), às 21 horas, no Estádio Antônio Accioly

Depois de perder um jogador infectado por Covid-19 para o jogo contra o Vasco, nesta quinta-feira (7), pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro, o técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, reafirmou o compromisso do clube com o protocolo sanitário para conter disseminação da doença. O treinador garantiu que não há relaxamento no clube. "Aumentamos o nível de atenção intern...