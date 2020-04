Esporte Após nova evolução, Felipe, filho de nove meses de Raniel, deve ter alta em breve O estado de saúde do bebê chegou a ser considerado grave, mas ele tem evoluído cada vez mais para um quadro estável

O atacante Raniel e sua família tiveram uma boa notícia. Felipe, de nove meses, o segundo filho do jogador do Santos, apresentou nova evolução, nesta segunda-feira, no processo de recuperação do seu afogamento em uma piscina e a expectativa dos médicos é para que ele consiga ter alta em breve. "Felipe, filho caçula do atacante Raniel, segue se recuperando após o acid...