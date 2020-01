Esporte Após nova derrota, torcedores invadem CT da Anapolina Quatro torcedores pularam o muro do local, danificaram e destruíram objetos. Dois colorados fugiram e os outros foram levados para delegacia e liberados

Após derrota para o Crac, a segunda no Campeonato Goiano, torcedores da Anapolina invadiram o centro de treinamento do clube e depredaram partes do local, que fica no Residencial Boa Esperança, em Anápolis. Quatro torcedores estiveram envolvidos no ato de vandalismo. Dois fugiram após os próprios jogadores da Rubra acionarem a Polícia Militar. Outra dupla foi deti...