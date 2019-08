Esporte Após morte de piloto, organização deve manter próximas etapas Piloto de Brasília morre no hospital após sofrer acidente na curva zero do autódromo de Goiânia

Em clima de comoção após a morte do piloto Welles Lins de Carvalho Balbino, na tarde deste domingo (11), no Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), após o acidente na “curva zero” do autódromo de Goiânia, a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG) pretende manter programação do Goiás Superbike até o final da temporada - ainda restam três etapas - e não há prev...