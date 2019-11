Esporte Após menos de 3 meses, Maradona deixa cargo de técnico do Gimnasia La Plata

Durou menos de três meses - exatos 80 dias - a passagem de Diego Maradona como técnico do Gimnasia La Plata, time da cidade de La Plata que disputa o Campeonato Argentino. A informação da saída do ídolo foi dada nesta terça-feira pelo presidente do clube, Gabriel Pellegrino, que revelou que o motivo da decisão repentina foi a falta de consenso político. "Ele (Marad...