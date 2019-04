Esporte Após melhorias, Goiás reabre Serra Dourada em partida contra o São Paulo pela 2ª rodada da Série A Time esmeraldino volta a jogar como mandante na elite do futebol brasileiro após mais de três anos, último adversário foi exatamente o São Paulo, em 2015

Após estrear com a vitória no Brasileirão, jogando fora de casa, o Goiás busca repetir a atuação diante sua torcida, na reabertura do Estádio Serra Dourada, reformado pelo clube e escolhido para ser a casa esmeraldina na volta à elite nacional. A expectativa, em torno de todos esses ingredientes, é enorme. Afinal, após três anos, o torcedor alviverde acompanhará, de perto, o tim...