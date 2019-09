Esporte Após mau resultado no Sul-Americano, Seleção terá equipe renovada para Mundial Lista final para Copa do Mundo da categoria sub-17 tem oito novidades e inclui zagueiro goiano do Cruzeiro. Equipe pega Angola em Goiânia, no dia 1º de novembro, no Olímpico

Com oito novidades em relação ao time que disputou o Sul-Americano Sub-17, incluindo o goiano Paulo Eduardo, de Anápolis, o técnico Guilherme Dalla Déa divulgou sexta-feira (20) a lista dos 21 jogadores que defenderão a seleção brasileira no Mundial da categoria, que será disputado a partir de 26 de outubro no Brasil - Goiânia sediará jogos no Estádio Olímpico e na S...