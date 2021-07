Esporte Após marcar pelo Goiás, Alef Manga revela ter sofrido ameaça de morte Jogador perdeu gol no último jogo e chegou a discutir com torcedores após o jogo passado, contra o Náutico

O atacante Alef Manga abriu o placar para o Goiás na partida contra o CSA-AL aos 39 minutos do primeiro tempo, nesta quarta-feira (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e desabafou no intervalo da partida. O jogador se mostrou aliviado pelo gol marcado e revelou que sofreu ameaças de morte nos últimos dias. Artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, Alef M...