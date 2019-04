Esporte Após marcar o gol do título, Vagner Love ressalta: 'Sou um cara privilegiado' Atacante anotou o gol da conquista corintiana aos 44 minutos do segundo tempo

O atacante Vagner Love retornou ao Corinthians no início da temporada após passagem vitoriosa pelo clube em 2017. Mesmo sem ser titular do time no ano, foi fundamental na decisão com o São Paulo ao marcar o gol do título aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória por 2 a 1 na arena alvinegra. "Quando eu voltei, o que eu venho falando para todo mundo é que...