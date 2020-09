Esporte Após manter 100% em casa, Vila Nova quer vencer fora O técnico do Vila Nova, Bolívar, espera que o time possa repetir o bom desempenho defensivo mostrado diante do Santa Cruz

No sábado (5), o Vila Nova fez o dever de casa e obteve a segunda vitória como mandante na 1ª fase da Série C do Brasileiro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A equipe vilanovense venceu uma das forças do grupo, o Santa Cruz, por 1 a 0 - em belo do argentino Emanuel Biancucchi , chegou a 8 pontos, se mantém em boa posição. Neste próximo sábado (12), às 17 hor...