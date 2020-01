Esporte Após 'mal entendido', dirigente do Goiás confirma assinatura de Rafael Moura Túlio Lustosa, diretor de futebol, afirma que divergência quanto ao tempo de contrato foi solucionada e espera regularização de atacante para estreia

O atacante Rafael Moura está com contrato assinado com o Goiás. De acordo com gestor de futebol Túlio Lustosa, a renovação foi assinada na tarde desta segunda (20). "Houve uma divergência quanto ao tempo de contrato, um mal entendido, mas já solucionado. O Rafael assinou até o fim do ano", detalhou o gestor de futebol esmeraldino Túlio Lustosa. He-Man deseja...