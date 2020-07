Esporte Após mais de um ano, zagueiro volta a jogar pelo Goiás David Duarte disputa uma partida após mais de 400 dias e é considerado reforço importante para defesa esmeraldina na Série A

Foram exatos 411 dias longe de uma partida de futebol. Se não foi oficial, valeu como se tivesse sido. Depois de mais de um ano, o zagueiro David Duarte retornou à formação do Goiás. O defensor de 25 anos, que se recuperou de lesão no joelho, entrou no 2º tempo do amistoso contra o Brasiliense. A vitória de 5 a 1 foi importante no planejamento da equipe, que se prepara ...