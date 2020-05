Esporte Após live com presidente, Atlético-GO vai manter iniciativa com torcida Bate papo entre Adson Batista, torcedores e imprensa foi considerado satisfatório e deve se repetir nos próximos dias

Na quarta-feira (20), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, usou as redes sociais do clube para se interagir com imprensa e torcida numa live organizada pelo departamento de marketing e assessoria de imprensa pelo Instagram. Por uma uma hora e quarenta minutos, o dirigente atleticano respondeu aos questionamentos sobre vários assuntos. Como o bate papo foi c...