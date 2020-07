Esporte Após liberação, jogos em Goiás têm regras como não beijar bola e concentração para motorista Decreto do governo de Goiás libera realização de jogos sem público e prevê cumprimento de normas para clubes, jogadores e outros funcionários

A liberação de jogos de futebol sem público em meio à pandemia do novo coronavírus, além de estar no decreto da prefeitura de Goiânia, consta também do decreto do governo de Goiás anunciado nesta segunda-feira (13). Para realizar partidas, os clubes goianos terão de seguir um protocolo disponibilizado no site da Secretaria de Saúde (SES), que inclui proibição de beijar a...