Esporte Após liberação, Goiás projeta reinício de treinos em até uma semana Intenção do clube esmeraldino é voltar atividades com resultados dos exames prontos. Treinos serão realizados no centro de treinamento do Parque Anhanguera

Com o anúncio da permissão para o retorno aos treinos em meio à pandemia do novo coronavírus, o Goiás se organiza para realizar os primeiros passos do protocolo de segurança no início da próxima semana. A intenção, a princípio, era testar jogadores que estão em Goiânia já nesta sexta-feira (29), mas o clube precisou mudar a estratégia. A palavra de ordem na Serrinha é c...