Esporte Após liberação, Goiás e Vila Nova ingressam no STJD para ter público Prefeitura de Goiânia liberou presença de torcida nos estádios da capital e clubes da Série B tentam liberação para ter o retorno de torcedores; Atlético-GO aguarda times da elite

Com a permissão da prefeitura de Goiânia para volta do público aos estádios, Goiás e Vila Nova esperam mandar jogos com torcidas na Série B nas próximas rodadas. As equipes ingressaram com pedidos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após a prefeitura de Goiânia publicar o decreto 3.920, nesta sexta-feira (10), que permite o retorno de 1.500 torcedore...