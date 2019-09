Esporte Após lições amargas, Goiás encara Grêmio mais precavido Depois de ser goleado por Flamengo e Santos, time esmeraldino terá postura diferente contra gaúchos

O Grêmio, próximo adversário do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, vai exigir que o time esmeraldino demonstre, dentro de campo, que aprendeu lições nos jogos contra Flamengo e Santos, em que foi derrotado, em ambas as oportunidades, pelo placar de 6 a 1. O técnico Ney Franco não era o treinador alviverde nas duas goleadas, mas já preparou um time reforçado na marcação no ...