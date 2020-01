Esporte Após lesões, Dudu chega ao Atlético-GO de olho em recomeço Uma das novidades rubro-negras para a temporada, lateral direito elogia concorrentes e vive expectativa de receber novas oportunidades

Recuperar tempo perdido por causa de lesões, que acabaram por prejudicar início de carreira que se mostrava promissor. É dessa forma que Dudu, lateral direito de 22 anos, planeja fazer no Atlético. Domingo (26), foi apresentado a torcida, na goleada de 5 a 0 sobre o Goiânia. Atuou nos minutos finais, no lugar de Reginaldo. "Gostei muito. Foi muito bom ter contato com a torcida do Atlético. Espero que ela esteja sem...