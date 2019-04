Esporte Após lesão no tornozelo, Inter estuda melhor estratégia para recuperar Guerrero A tendência é de que Guerrero fique de fora do jogo contra a Chapecoense, sábado, na estreia da Série A e retorne à capital gaúcha para tratar a lesão

Após entorse no tornozelo esquerdo de Paolo Guerrero nos primeiros minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Alianza Lima, no Peru, na noite da última quarta-feira (24), pela Copa Libertadores, o Inter adota cautela e estuda, com calma, a melhor estratégia para recuperar o centroavante. O clube estuda duas opções: mandá-lo a Porto Alegre para começar o tratamento no local, q...