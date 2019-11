Esporte Após lesão no Mundial Sub-17, Talles Magno volta ao Vasco e inicia tratamento Ainda não há definição por parte dos médicos do Vasco de quanto tempo vai durar o tratamento, mas especula-se que Talles Magno ficará cerca de 45 dias de molho

O Vasco recebeu nesta sexta-feira um "reforço" em São Januário, mas ele não poderá entrar em campo tão cedo. O atacante Talles Magno, que sofreu uma grave lesão muscular durante a partida contra o Chile, na última quarta, em Brasília, pelo Mundial Sub-17, foi liberado pela CBF e já iniciou tratamento no CT do Almirante, na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda não há defi...