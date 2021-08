Esporte Após lesão, Flávia Saraiva fica em 7º na prova da trave da ginástica Flavia Saraiva acabou sofrendo um desequilíbrio grande logo após suas primeiras acrobacias

Após sofrer uma entorse no tornozelo direito na semana passada, que a tirou da disputa do individual geral na ginástica artística, a ginasta Flavia Saraiva, 21, se recuperou a tempo e, mesmo não estando com 100% de suas condições, ficou no 7º lugar —com uma nota de 13,133— na prova da trave de equilíbrio da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio. Guan Chench...