Esporte Após lesão, Andressa Alves diz que está fora do Mundial: 'É o pior dia para mim' Atacante da seleção brasileira machucou a coxa esquerda na última segunda-feira (17). Time entra em campo nesta terça (18) contra a Itália

O desfalque de última hora para a partida decisiva contra a Itália, nesta terça-feira, em Valenciennes, na França, se tornou ainda mais grave. Horas depois de a CBF anunciar que a atacante Andressa Alves havia sentido uma lesão muscular na coxa esquerda, que a tiraria do jogo pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial, a própria jogadora se manifestou e revelou q...