Esporte Após jogo da base, Vila Nova tem duelo com torcida no profissional Time colorado recebe o Confiança, nesta terça-feira (21), com a presença de até 1.500 torcedores no OBA

Goiânia terá nesta terça-feira (21) o terceiro jogo com torcida no estádio em meio à pandemia da Covid-19. O Vila Nova, com público de até 1.500 torcedores, recebe o Confiança no OBA, a partir das 21h30, pela 25ª rodada da Série B. Será o primeiro jogo do Vila Nova em competições profissionais com torcida desde que o público foi autorizado a voltar. O Tigre foi ...