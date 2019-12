Esporte Após ir às oitavas da Liga dos Campeões, Napoli anuncia demissão de Ancelotti Antes da partida contra o Genk, Ancelotti já dava sinais de que poderia ser demitido, mesmo em caso de classificação

A passagem do técnico Carlo Ancelotti pelo Napoli chegou ao fim nesta terça-feira. Poucas horas após o time italiano derrotar o Genk por 4 a 0 e se garantir nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o clube anunciou a demissão do treinador, em um breve comunicado publicado no Twitter. "O Napoli decidiu revogar a posição de treinador da primeira equipe de C...