Esporte Após indefinição, Neuer renova contrato com Bayern de Munique até 2023 Presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge vibrou com a permanência de Neuer.

Após muito indefinição, com longas conversas e algumas turbulências com a diretoria, o goleiro alemão Manuel Neuer renovou seu contrato com o Bayern de Munique por mais três temporadas, agora até junho de 2023. O anúncio oficial da extensão do compromisso do jogador, que está no clube desde 2011, foi feito nesta quarta-feira. Presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge ...