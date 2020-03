Esporte Após impasse com Sindicato, advogado do Atlético-GO busca meios de negociação Segundo Paulo Henrique Pinheiro, departamentos jurídicos de Atlético, Goiás e Vila Nova poderão protocolar pedido de mediação ao Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT/GO) ou à Secretaria Regional do Trabalho de Goiás

Sem avançar nas negociações entre clubes e jogadores, representados pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego), no início desta semana, os departamentos jurídicos de Atlético, Goiás e Vila Nova poderão protocolar um pedido de mediação ao Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT/GO) ou à Secretaria Regional do Trabalho de Goiás. Isso pode s...