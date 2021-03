Esporte Após goleiro do Vasco, Atlético-GO busca jovem atacante do Flamengo Dragão entra na concorrência por Rodrigo Muniz, de 19 anos

O Atlético-GO está no mercado e, nesta quinta-feira (11), confirmou a permanência do lateral esquerdo Natanael (emprestado por mais um ano pelo Inter-RS), acertou a contratação do goleiro Fernando Miguel (cedido até o final do ano pelo Vasco) e negocia com o Flamengo o empréstimo do jovem atacante Rodrigo Muniz, de 19 anos e autor de dois gols no Campeonato Carioca. As conversas já estão em andamento com o atual campeão do Brasileirão, ma...