Esporte Após goleada, zagueiro do Atlético-GO promete reação contra Inter Éder, titular na maioria dos jogos após do Dragão após o retorno do futebol, em agosto, reconheceu as falhas contra o Palmeiras

O Atlético-GO voltou a decepcionar na condição de mandante na Série A do Brasileiro. Foi goleado pelo Palmeiras, domingo (25), por 3 a 0, no Estádio Olímpico. O Dragão teve muitas falhas defensivas, entregou dois gols para o alviverde e, com pouco tempo pra se preparar, receberá o Inter-RS, na quarta-feira (28), novamente no Estádio Olímpico. Dessa vez, o jogo é válido p...