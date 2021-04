Esporte Após goleada, técnico do Atlético-GO prevê 'temporada longa e pesada' Único 100% no Estadual, Dragão quer evoluir mais e prevê dificuldades com calendário

O Atlético-GO segue a trajetória de time melhor ajustado do Goianão 2021 e que sobra física, técnica e taticamente na competição. Não teve dificuldades para golear o Itumbiara, por 3 a 0, na tarde de quinta-feira (1º), no Estádio JK, em Itumbiara. Poderia ter marcado mais gols e ampliado o placar.No domingo (4), na abertura do returno, o Dragão poderá encaminhar a class...