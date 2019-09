Esporte Após goleada sofrida pelo Goiás, muros da Serrinha são pichados com protestos

Na manhã seguinte à goleada sofrida para o Grêmio, os muros da Serrinha foram pichados e a vidraça de um espaço em que funcionava a loja do Goiás, no local, foi quebrada nesta segunda-feira (16). As inscrições atacam a equipe e o presidente Marcelo Almeida. "Time sem vergonha" e "fora Marcelo" foram as palavras pichadas nos muros da avenida 85. O Goiás está ...