Esporte Após goleada, Goiás entra na faixa de classificação na Série A2 Neste domingo (1º) a equipe esmeraldina venceu, de virada, o Vila Nova/ES, por 5 a 2

O Goiás conquistou a primeira vitória na Série A2. Neste domingo (1º), o time esmeraldino venceu o Vila Nova/ES, por 5 a 2, de virada. Apesar da semelhança no nome e na cor vermelha, o “rival” do clube goiano na 3ª rodada da competição possui origem capixaba. Em Cariacica, Raylanne (duas vezes), Caixeta, Geysna e Jaielly marcaram para as esmeraldas. A vitória faz o ...