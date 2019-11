Esporte Após goleada, Atlético não terá descanso para enfrentar o Paraná Delegação chega em Goiânia na quarta-feira (13) e já iniciará concentração para jogo contra equipe paraense, na sexta (15), às 21h30, no estádio Antônio Accioly

Após vitória por goleada sobre o Oeste, na noite desta terça-feira (12), na Arena Barueri, o Atlético encerrou a série de dois jogos fora de Goiânia (CRB e Oeste). A delegação retorna para a capital no início da tarde desta quarta (13). No mesmo dia, a equipe inicia concentração para a próxima partida, na sexta-feira (15), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, ...