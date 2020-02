Há 17 dias o Goiás anunciou o atacante Mike como reforço para temporada 2020. No ano passado, o atacante foi artilheiro do Atlético-GO e o anúncio da contratação foi marcado por provocação por meio de um funk: “Brota no Verdão pro desespero do seu ex”. A resposta rubro-negra ocorreu no mesmo tom após a goleada de domingo (16), pelo Goianão.

Em postagem no Twitter, que foi apagada posteriormente, a resposta atleticana foi: “Brota no pra apanhar mais uma vez!”. Esta foi a quarta vitória seguida do Atlético-GO sobre o rival esmeraldino, desde o ano passado - duas pela fase de grupos do Estadual e os dois jogos da decisão da edição do Goianão de 2019.

Logo depois da postagem, o perfil oficial apagou o post e explicou em outro tweet: “Galera, a chefia mandou apagar... torçam por mim porque amanhã tem reunião” e lembrou que em outros anos o tom das postagens deixariam a “chefia” rubro-negra brava.

Galera, a chefia mandou apagar!😔😔😔



MAS O DRAGÃO VENCEU O RIVAL POR 3 A 0!⚽⚽⚽#ACGxGOI #RespeitaAsCores pic.twitter.com/0Aavxu8AGc — 🅰️tlético Goianiense (@ACGOficial) February 16, 2020