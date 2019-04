Esporte Após gol no Sul, Sasha festeja recomeço no Santos e admite mágoa com Sampaoli Demonstrando mágoa, Sasha revelou que não aceitou deixar a Vila Belmiro

O gol marcado na vitória sobre o Grêmio, no domingo (28), em Porto Alegre, foi considerado pelo atacante Eduardo Sasha como uma resposta ao técnico argentino Jorge Sampaoli, que em janeiro chegou a liberar o jogador para procurar outro clube. "Independentemente da primeira opinião que ele teve no início do ano, eu fui profissional, continuei trabalhando, ele (Sampaoli) f...