Esporte Após gol na estreia, zagueiro do Vila Nova valoriza estatura Na Arena da Amazônia, Rafael Donato marcou o gol do empate do Tigre, que arrancou um pontinho na estreia na Série C

Aos 49 minutos do segundo tempo, no jogo em Manaus-AM, o zagueiro Rafael Donato, de 1,93, se arriscou ao ataque e fez o gol de empate (1 a 1) do Vila Nova diante do Manaus, estreante na Série C do Brasileiro. O lance decisivo evitou a derrota na estreia, marcada pelos contratempos que o clube teve antes do jogo, por causa de dois jogadores testados positivos para Covid-19 q...