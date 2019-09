Esporte Após gol e assistência, Alan Mineiro deixou o Serra Dourada para acompanhar nascimento do filho Jogador não concedeu entrevistas na zona mista do estádio porque foi avisado que sua esposa, Andressa, estava em trabalho de parto. Andrey nasceu após empate entre Vila Nova e CRB

Depois de marcar um gol e dar passe para outro no empate por 2 a 2 entre Vila Nova e CRB, o meia Alan Mineiro era um dos alvos para entrevistas na zona mista do Estádio Serra Dourada. O jogador, porém, não parou no local e foi direto para o hospital. O motivo? Seu segundo filho, o pequeno Andrey, estava prestes a nascer. ...