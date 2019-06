Esporte Após Goiás ter duas semanas sem jogos, Claudinei evita falar em obrigação de vencer a Chape Treinador destaca que período sem disputar partidas foi prejudicial por causa da quebra de ritmo da equipe

O Goiás foi o único time do Brasileirão que teve duas semanas livres de jogos, já que sua partida contra o Corinthians (que também disputa as Copas Sul-Americana e do Brasil) foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O alviverde volta a campo na próxima segunda-feira (10), contra a Chapecoense, no Estádio Serra Dourada, às 20 horas. Por causa do tem...