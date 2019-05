Esporte Após Goiás oficializar retorno, Walter se pronuncia: “estou pronto para o desafio” Atacante de 29 anos também pede desculpas por “algum gesto impensado no passado”

Evitando dar entrevistas desde que começou as especulações em torno de um possível retorno ao Goiás, Walter se pronunciou pela primeira vez através de uma rede social. O jogador postou uma foto com a camisa esmeraldina e iniciou o texto avisando que “hoje inicio um novo ciclo em minha vida”. O Goiás oficializou o retorno do atacante na manhã de ontem. Desde então,...