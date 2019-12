Esporte Após Gilsinho, Vila Nova anuncia mais um reforço Mário Henrique, lateral esquerdo de 26 anos, acertou com o clube colorado. Ele é a 3ª contratação do Tigre para temporada 2020

O Vila Nova anunciou mais um reforço para 2020. Depois de confirmar a contratação do atacante Gilsinho, nesta quarta-feira (11), o Tigre confirmou acerto com Mário Henrique, lateral esquerdo de 26 anos. O tempo de contrato também não foi divulgado pelo clube. Ele é a terceira novidade no mercado colorado. Natural de Uruçuí-PI, Mário Henrique iniciou prática e...