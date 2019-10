Esporte Após frustrante eliminação, Goiás mira resultado positivo contra Furacão O Goiás finaliza, neste sábado (26), sua preparação e viaja à tarde para Curitiba

Após frustrante eliminação na semifinal da Copa Verde, o Goiás volta suas atenções para as 11 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, única competição que terá até o fim da temporada. O objetivo principal é garantir vaga em uma competição internacional. Atualmente em 10º lugar, com 38 pontos, a equipe está na faixa de classificação à Copa Sul-Americana. São dez pontos ...