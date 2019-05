Esporte Após fracasso no Campeonato Italiano, Milan anuncia saídas de Leonardo e Gattuso Profissionais deixaram o clube nesta terça-feira (28). O brasileiro pediu para deixar o cargo, já o treinador italiano teve seu vínculo interrompido

Após o insucesso no Campeonato Italiano, em que não conseguiu garantir uma das quatro vagas à próxima edição da Liga dos Campeões, o Milan anunciou nesta terça-feira (28) as saídas do diretor esportivo Leonardo e do técnico Gennaro Gattuso. O brasileiro Leonardo pediu para deixar o cargo de diretor esportivo e teve o pedido aceito. O ex-lateral da seleção brasileira ...