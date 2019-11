Esporte Após folga, Vila Nova se reapresenta nesta sexta Time colorado inicia a preparação para o jogo contra o Cuiabá, o último do Tigre na Série B 2019. Técnico Itamar Schülle terá desfalques para o confronto

Depois do empate, por 1 a 1, com o Oeste, parte do elenco do Vila Nova ganhou folga na quinta-feira (21) e se reapresenta nesta sexta (22) para iniciar a preparação para o duelo contra o Cuiabá. A partida é válida pela 38ª e última rodada da Série B 2019. Alguns jogadores foram ao clube para darem sequências aos seus respectivos tratamentos médicos. Para o duelo de ...