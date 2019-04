Esporte Após folga, Palmeiras de Felipão tenta mostrar evolução Palmeiras encara Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (25)

Depois de duas semanas sem jogar e com tempo livre para treinar, o Palmeiras tenta nesta quinta-feira (25), em Arequipa, no Peru, com altitude de 2,3 mil metros, mostrar evolução técnica e conseguir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Melgar, a partir das 23 horas (de Brasília), com a necessidade de um empate para av...