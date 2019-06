Esporte Após folga, elenco do Vila Nova se reapresenta nesta quarta-feira (19) no OBA A tendência é que na reapresentação alguns rostos, como os de Denner e Michel Douglas, não estejam mais presentes no grupo

Depois de uma semana de folga, por causa da parada da Copa América, o Vila Nova retorna às atividades nesta quarta-feira (19). Pela manhã, o elenco colorado treina no Onésio Brasileiro Alvarenga e, à tarde, realiza atividade no Centro de Treinamento da equipe. A tendência é que na reapresentação alguns rostos não estejam mais presentes no grupo. O atacante Michel Dougla...