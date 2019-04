Esporte Após Fla e Flu assumirem Maracanã, Vasco mandará jogo de ida da final no Engenhão Escolha dos vascaínos ocorreu após a gestão do Maracanã ser repassada, de forma temporária, para Flamengo e Fluminense

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou nesta terça-feira (9) que o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, entre Vasco e Flamengo, no próximo domingo (14), será realizado no Engenhão, às 16 horas. A entidade confirmou também que o local foi definido como palco do confronto a pedido dos vascaínos, que serão mandantes desta partida - o d...