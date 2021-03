Esporte Após fim do empréstimo ao Goiás, Shaylon está integrado ao elenco do São Paulo Clube goiano teve interesse na permanência do meia, mas ele será observado pela nova comissão técnica do tricolor

O meia Shaylon, de 23 anos, foi reintegrado ao elenco do São Paulo após jogar por empréstimo no Goiás. O clube esmeraldino até teve interesse na permanência do atleta, mas o jogador será observado pela nova comissão técnica do time paulista e pode ser aproveitado no Morumbi. Shaylou chegou ao Goiás no início de outubro de 2020 para reforçar o meio-campo esmeraldino. No ent...