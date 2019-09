Esporte Após fim de parceria, Anápolis Vôlei vai disputar terceira divisão da Superliga Masculina Time anapolino abdica de vaga emprestada pelo Monte Cristo na divisão de acesso à elite nacional para caminhar com suas próprias pernas no cenário do esporte no Brasil

Duas das principais equipes do vôlei goiano, na categoria masculina, anunciaram, nesta semana, o fim da parceria de cerca de um ano que quase culminou com o acesso à elite do esporte no País. O Monte Cristo, de Goiânia, e o Anápolis Vôlei, único representante goiano em disputas nacionais no profissional, seguirão caminhos diferentes a partir de agora. Os clubes se lig...