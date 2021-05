Esporte Após fim de parceria, Aliança volta ao Brasileiro Feminino A2 Equipe faz participação independente na competição depois do fim do vínculo que tinha com o Goiás. Estreia é contra o Atlético-MG, fora de casa

O Aliança Futebol Clube estreia na tarde deste sábado (15), no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A-2, diante do Atlético-MG, um dos favoritos à conquista da vaga à próxima fase da competição. A equipe goiana vai jogar no complexo do Sesc Alterosas, em Belo Horizonte-MG, a partir das 14 horas. A principal novidade é que o Aliança está de volta às suas origens de...